​Медина отправился в Россию для подписания контракта с ЦСКА

В ближайшее время ЦСКА должен осуществить первый зимний трансфер. Клуб близок к подписанию контракта с атакующим полузащитником Хесусом Мединой. 24-летний футболист с 1 января является свободным агентом после истечения срока его контракта с «Нью-Йорк Сити».

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Бруно Понт, Медина уже отправился в Россию для подписания контракта. Журналист привёл и слова агента парагвайского игрока Ренато Биттара. Он сказал, что Хесус подпишет трудовой договор на три с половиной сезона, если успешно пройдёт медицинское обследование.

За «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина играл на протяжении четырёх лет.