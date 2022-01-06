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​Медина отправился в Россию для подписания контракта с ЦСКА

06 Января 2022 • 19:34 Комментировать

В ближайшее время ЦСКА должен осуществить первый зимний трансфер. Клуб близок к подписанию контракта с атакующим полузащитником Хесусом Мединой. 24-летний футболист с 1 января является свободным агентом после истечения срока его контракта с «Нью-Йорк Сити».

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Бруно Понт, Медина уже отправился в Россию для подписания контракта. Журналист привёл и слова агента парагвайского игрока Ренато Биттара. Он сказал, что Хесус подпишет трудовой договор на три с половиной сезона, если успешно пройдёт медицинское обследование.

За «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина играл на протяжении четырёх лет.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва трансферы футбола - зима 2022 Хесус Медина
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