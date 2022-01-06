​Экс-тренер «РБ Лейпцига» отказал «Краснодару»

После отставки Виктора Ганчаренко «Краснодар» занялся поиском главного тренера. «Быки» хотели пригласить на тренерский мостик Джесси Марша, которого недавно уволили из «РБ Лейпцига». Журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» сообщает о том, что краснодарцы контактировали с Маршем ещё несколько недель назад, но американец ответил отказом.

Джесси Марш был отправлен в отставку с должности рулевого «РБ Лейпцига» в начале декабря после пяти месяцев работы. Руководителей клуба не устроили результаты команды.

Добавим, что «Краснодар» после первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.