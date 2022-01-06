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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Химках» надеются, что Мамаев поспособствует переходу в клуб Кокорина

06 Января 2022 • 17:22 Комментировать (1)

В зимнее трансферное окно полузащитник Павел Мамаев на правах свободного агента перебрался из «Ростова» в «Химки». Подмосковный клуб, занимающий последнее место в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона, рассчитывает продолжить усиливаться. «Химки» хотят подписать форварда Александра Кокорина, у которого плохо складываются дела в «Фиорентине». В подмосковном клубе надеются, что этому трансферу поспособствует Павел Мамаев, являющийся близким другом Кокорина.

Что касается уже состоявшегося перехода Павла Мамаева, то ему поспособствовал Денис Глушаков, который лично звонил футболисту. Обо всём этом рассказывает «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Кокорин Денис Глушаков Павел Мамаев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
alexfreddy
06 Января 2022 в 17:25
хорошее трио будет очень веселое а футбол не главное
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