​В «Химках» надеются, что Мамаев поспособствует переходу в клуб Кокорина

В зимнее трансферное окно полузащитник Павел Мамаев на правах свободного агента перебрался из «Ростова» в «Химки». Подмосковный клуб, занимающий последнее место в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона, рассчитывает продолжить усиливаться. «Химки» хотят подписать форварда Александра Кокорина, у которого плохо складываются дела в «Фиорентине». В подмосковном клубе надеются, что этому трансферу поспособствует Павел Мамаев, являющийся близким другом Кокорина.

Что касается уже состоявшегося перехода Павла Мамаева, то ему поспособствовал Денис Глушаков, который лично звонил футболисту. Обо всём этом рассказывает «РБ Спорт».