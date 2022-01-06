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​Представитель Игнатьева – о скандальном видео: «Надо быть кретином, чтобы исподтишка снимать»

06 Января 2022 • 16:38 Комментировать (5)

Алан Агузаров, представляющий интересы Ивана Игнатьева, прокомментировал скандальное видео с игроком «Рубина». На видео Игнатьева в состоянии алкогольного опьянения выводят из ночного клуба охранники.

«Вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения?» - вопрошает Агузаров в комментарии для «Спорт-Экспресса». 6 января Ивану Игнатьеву исполнилось 23 года.

Агузаров сказал, что Игнатьев имел полное право выпить по случаю дня рождения. Представитель игрока обрушился с критикой на человека, который записал видео.

«В моём понимании, надо быть кретином, чтобы, увидев знакомое лицо из телека, исподтишка начать следить и снимать», - считает представитель футболиста «Рубина».

В текущем сезоне Иван Игнатьев провёл за «Рубин» 10 матчей. Результативными действиями форвард не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Агузаров Иван Игнатьев
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Tavadi
06 Января 2022 в 17:56
не далёкого ума этот алан. лучше бы за подопечным следил, конечно можно выпить на дне рождения, ну литр водки, ну полтора, но не до свинского же состояния.
Booker
06 Января 2022 в 17:47
Нечего на зеркало кивать,если рожа крива....Эти доморощенные футболеры считают себя звездами уровня Месси или Рональду.Если бы он забивал как Холанд по 13 мячей в 11 матчах,вот тогда следовало бы встать на его защиту,а тут надо правду сказать-ты-БЕЗДАРНОСТЬ и ДЕРЬМО,тебе не водку надо жрать,а тренероваться.
alexfreddy
06 Января 2022 в 17:27
сдулся игрок
Booker
06 Января 2022 в 17:13
Форвард....10 матчей за команду и ни одного полезного действия,ни гола ни паса,а алкоголь жрать-пожалуйста.....Выпить и нажраться-две разные вещи,тем более в 23 года.
Zenituwka
06 Января 2022 в 16:44
Это ещё чинуша по близости никакого не было. Сказали бы что на чинуша с ножом напал и пол клуба разнес. Потом поехал бы нары полировать.
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