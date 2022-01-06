​Представитель Игнатьева – о скандальном видео: «Надо быть кретином, чтобы исподтишка снимать»

Алан Агузаров, представляющий интересы Ивана Игнатьева, прокомментировал скандальное видео с игроком «Рубина». На видео Игнатьева в состоянии алкогольного опьянения выводят из ночного клуба охранники.

«Вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения?» - вопрошает Агузаров в комментарии для «Спорт-Экспресса». 6 января Ивану Игнатьеву исполнилось 23 года.

Агузаров сказал, что Игнатьев имел полное право выпить по случаю дня рождения. Представитель игрока обрушился с критикой на человека, который записал видео.

«В моём понимании, надо быть кретином, чтобы, увидев знакомое лицо из телека, исподтишка начать следить и снимать», - считает представитель футболиста «Рубина».

В текущем сезоне Иван Игнатьев провёл за «Рубин» 10 матчей. Результативными действиями форвард не отмечался.