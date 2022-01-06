​Агент не может связаться с Зайнутдиновым уже два дня – игрок ЦСКА, вероятно, находится в Казахстане

Казахстан захлестнули мощные акции протеста – на улицах происходят столкновения. В стране был введён режим чрезвычайного положения, наблюдаются проблемы со связью. Агент игрока ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова сообщил «Спорт-Экспрессу», что ему не удаётся связаться с футболистом уже два дня. В последний раз они общались ещё во вторник вечером.

Предполагается, что Бактиёр Зайнутдинов сейчас находится именно в родном Казахстане на отдыхе.

В сезоне 2021/2022 23-летний Бактиёр Зайнутдинов провёл за ЦСКА во всех соревнованиях 16 матчей. В них полузащитник отметился тремя забитыми мячами.