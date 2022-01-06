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​В РФС готовы рассмотреть скандальный инцидент с Игнатьевым

06 Января 2022 • 15:17 Комментировать

В четверг, 6 января, день рождения отмечает форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев. В сети появилось видео, на котором 23-летнего игрока выводят из ночного клуба представители охраны. Предполагается, что Игнатьев на видео находится в состоянии алкогольного опьянения.

Глава комитета по этике РФС Семён Андреев в комментарии для «РИА Новости» назвал поведение Игнатьева недопустимым. Комитет готов рассмотреть этот скандальный инцидент, если поступит соответствующее обращение.

В сезоне 2021/2022 Иван Игнатьев провёл 10 матчей. Результативными действиями нападающий не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Семён Андреев Иван Игнатьев
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