​В РФС готовы рассмотреть скандальный инцидент с Игнатьевым

В четверг, 6 января, день рождения отмечает форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев. В сети появилось видео, на котором 23-летнего игрока выводят из ночного клуба представители охраны. Предполагается, что Игнатьев на видео находится в состоянии алкогольного опьянения.

Глава комитета по этике РФС Семён Андреев в комментарии для «РИА Новости» назвал поведение Игнатьева недопустимым. Комитет готов рассмотреть этот скандальный инцидент, если поступит соответствующее обращение.

В сезоне 2021/2022 Иван Игнатьев провёл 10 матчей. Результативными действиями нападающий не отмечался.