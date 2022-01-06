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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» хочет сбить цену на Габигола

06 Января 2022 • 13:42 Комментировать

Бывший форвард миланского «Интера» Габриэл Барбоза, ныне выступающий на родине за «Фламенго», является одной из трансферных целей петербургского «Зенит». Как стало известно «РБ Спорт», «сине-бело-голубые» уже ведут переговоры с 25-летним игроком.

В ближайшее время чемпион РПЛ обсудит потенциальный переход с руководством «Фламенго». Камнем преткновения является трансферная стоимость Габигола. Питерцы не готовы выделить на переход форварда 30 миллионов евро. Клуб рассчитывает сбить цену и получить рассрочку на несколько лет.

В составе «Зенита» Габриэл может заменить Сердара Азмуна, которого хотят подписать «Лион» и «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Габигол
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