Агент отреагировал на интерес «Зенита» к Габиголу

В среду, 5 января, в прессе появилась информация о возможном переезде в российскую Премьер-лигу бразильского форварда Габриэля Барбозы, известного по прозвищу Габигол. Интерес к игроку «Фламенго» проявляет петербургский «Зенит».

Журналисты «Спорт-экспресса» связались с агентом футболиста Жуниором Педросо, чтобы пролить свет на ситуацию.

«На эту тему разговаривает с моим партнером российское агентство. У него была встреча по этому поводу», - сказал агент.

Габигол имеет опыт выступлений за миланский «Интер». Бразилец не смог стать игроком основы «нерадзурри» и вернулся на родину. В прошлом году форвард забил 29 голов и сделал девять ассистов в 43 матчах.