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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Рубине» отреагировали на скандал с участием Ивана Игнатьева

06 Января 2022 • 11:26 Комментировать

Сегодня, 6 января, в СМИ появилась новость о том, что нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения. По этому поводу высказался гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

«Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет», - заявил руководитель в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 23-летний нападающий сыграл девять поединков, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение Ивана с казанским клубом рассчитано до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Иван Игнатьев Рустем Сайманов
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