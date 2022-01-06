В «Рубине» отреагировали на скандал с участием Ивана Игнатьева

Сегодня, 6 января, в СМИ появилась новость о том, что нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения. По этому поводу высказался гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

«Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет», - заявил руководитель в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 23-летний нападающий сыграл девять поединков, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение Ивана с казанским клубом рассчитано до лета 2024 года.