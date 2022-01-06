Арвеладзе: «Мне интересна работа в «Краснодаре»

Тренер Шота Арвеладзе в интервью РБК заявил, что ему было бы интересно поработать в «Краснодаре». Ранее российские СМИ определили грузинского специалиста как одного из претендентов на вакантное место рулевого «быков».

«Мне было бы интересно поработать с такой командой, «Краснодар» хороший клуб», - сказал тренер.

Накануне краснодарский клуб объявил об увольнении белорусского специалиста Виктора Ганчаренко с поста главного тренера.

После 18 туров чемпионата России «быки» набрали 29 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.