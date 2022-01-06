Источник: пьяного нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба

Форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев попал в скандальную ситуацию. Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, футболиста выгнали из ночного клуба в Красноярске, где он отмечал свой день рождения.

По сведениям источника, молодой нападающий перебрал с алкогольными напитками и повздорил с кем-то из посетителей. После этого охрана заведения вывела Игнатьева на улицу.

Иван выступает за команду Леонида Слуцкого с 2020 года. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги форвард провел девять матчей и не отметился голевыми действиями.

Контракт Игнатьева с казанским клубом рассчитан до 2024 года.