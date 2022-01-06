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В «Химках» высказались о трансфере Жиркова

06 Января 2022 • 09:38 Комментировать

Опытный защитник Юрий Жирков, находящийся в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита», может продолжить карьеру в подмосковных «Химках». По этому поводу в беседе с журналистами высказался член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

«Юрий нам интересен, но никакой конкретики нет. Он находится в раздумьях», - передает слова Терюшкова «Спорт-экспресс».

38-летний игрок находится в статусе свободного агента с лета прошлого года.

На зимний перерыв «Химки» ушли в статусе главного аутсайдера Премьер-лиги. Подмосковная команда замыкает турнирную таблицу с 14 набранными баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Юрий Жирков
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