В «Химках» высказались о трансфере Жиркова

Опытный защитник Юрий Жирков, находящийся в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита», может продолжить карьеру в подмосковных «Химках». По этому поводу в беседе с журналистами высказался член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

«Юрий нам интересен, но никакой конкретики нет. Он находится в раздумьях», - передает слова Терюшкова «Спорт-экспресс».

38-летний игрок находится в статусе свободного агента с лета прошлого года.

На зимний перерыв «Химки» ушли в статусе главного аутсайдера Премьер-лиги. Подмосковная команда замыкает турнирную таблицу с 14 набранными баллами.