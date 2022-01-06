Защитник «Зенита» поддержал Джоковича, которого депортируют из Австралии

Хорватский защитник Деян Ловрен, выступающий в российском чемпионате за петербургский «Зенит», поддержал именитого сербского теннисиста Новака Джоковича, которого собираются выслать из Австралии.

«Теперь я еще больше буду поддерживать Новака. Хочу, чтобы он выиграл свой 21-й турнир «Большого шлема». Держись», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

Джоковича могут не допустить к Открытому чемпионату Австралии из-за неправильного оформления визы. Представители теннисиста допустили ошибку при заполнении пункта о вакцинации против коронавируса и медотводе.