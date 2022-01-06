Арвеладзе высказался о возможном назначении в «Краснодар»

Грузинский тренер Шота Арвеладзе, которого СМИ сватают на пост рулевого «Краснодара», отреагировал на информацию о своем возможном назначении. Его слова передает РБК.

«Делал ли «Краснодар» предложение по работе? Надо говорить по делу», - ответил на вопрос журналиста футбольный специалист.

Арвеладзе подчеркнул, что не будет ничего комментировать, пока не получит официальное предложение от «быков».

В среду, 5 января, краснодарский клуб отрапортовал об увольнении Виктора Ганчаренко с поста наставника команды. Вместе с ним коллектив покинули Василий Березуцкий и Александр Ермакович.