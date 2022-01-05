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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Акинфеев не является лучшим голкипером страны

05 Января 2022 • 21:51 Комментировать

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СРСР, выразил мнение о том, что сейчас Игорь Акинфеев не является лучшим голкипером страны.

«Лучший вратарь тот, кто качественно и надежно играет за свой клуб, а также выступает за сборную России. В ЦСКА из-за своего возраста он играет посредственно», – заявил Кавазашвили «РБ Спорт».

Мастер спорта международного класса считает голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова лучшим на этой позиции. По его мнению, прогресс Сафонова нельзя не заметить. Он является важным звеном клуба Сергея Галицкого и вполне может закрыть вратарскую позицию в сборной на долгие годы. Также Сафонов играл в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, что, безусловно, придало ему уверенности.

Матвей Сафонов в текущем сезоне РПЛ принял участие в 17 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Сборная России Игорь Акинфеев Матвей Сафонов
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