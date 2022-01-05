​В «Нижнем Новгороде» рассказали о переговорах с Жирковым

В зимнее трансферное окно Юрий Жирков, который в первой части сезона не имел клуба, может трудоустроиться. К числу клубов, которые проявляют интерес к 38-летнему футболисту, относится «Нижний Новгород». Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора клуба, высказался по поводу переговоров с Жирковым.

По словам Измайлова для «Спорт-Экспресса», в настоящий момент переговоры не идут – стороны взяли передышку. Контакты продолжатся уже после новогодних праздников.

Юрий Жирков в нескольких интервью подчёркивал, что пока не хотел бы вешать бутсы на гвоздь.

После 18 туров «Нижний Новгород» занимает тринадцатое место в турнирной таблице.