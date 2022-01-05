​Маммана пока не платил «Зениту» за уход – агент

Агент Эрнан Регера, который представляет интересы аргентинского защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы, прокомментировал информацию о том, что футболист заплатил питерскому клубу за свой контракт, чтобы уйти в «Ривер Плейт» на правах свободного агента.

«Пока это не так, но данный вариант возможен», - слова агента Мамманы приводит «РИА Новости».

Напомним, что в первой части сезона Эммануэль Маммана на правах аренды выступал за «Сочи», но при этом мало времени проводил на футбольном поле (65 игровых минут в пяти матчах).

«Ривер Плейт» является родным клубом для 25-летнего Эммануэля Мамманы.