Очень скоро защитник Эммануэль Маммана должен вернуться в родной «Ривер Плейт». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Валли Яковчевич, Маммана заплатил «Зениту», выкупив свой контракт. Таким образом, аргентинец обрёл статус свободного агента. Ранее Маммана договорился с «Сочи», за который он выступал в первой части сезона в аренде.

В ближайшие часы 25-летний Эммануэль Маммана пройдёт медицинское обследование и начнёт работу с «Ривер Плейт».

В первой части сезона 2021/2022 Эммануэль Маммана провёл только пять матчей, проигрывая конкуренцию даже в составе «Сочи».