​Бельгийский клуб положил глаз на хавбека «Краснодара»

Бельгийский клуб «Антверпен» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову. Об этом стало известно sport24.

Основная позиция 21-летнего Александра Черникова – опорный полузащитник, но он также может действовать в центре обороны. За первую команду «Краснодара» Черников успел провести 23 матча. В них полузащитник записал на свой счёт два гола, расписавшись в воротах «Ленинградца» и «Нижнего Новгорода».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александра Черникова в 2,5 миллиона евро.

«Антверпен» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.