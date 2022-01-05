​Стукалов – об интересе «Краснодара»: «Со мной никто не связывался, я отдыхаю в горах»

«Краснодар» ищет главного тренера для команды после расставания с Виктором Ганчаренко. Слухи говорили об интересе «быков» к Алексею Стукалову, возглавляющему «Уфу». Сам специалист дал комментарий по поводу этой информации.

«Со мной никто не связывался, я отдыхаю в горах», - сказал Стукалов, отвечая на вопрос «РИА Новости».

После 18 сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От третьего «Сочи» краснодарские «быки» отстают всего лишь на два зачётных балла.

Ближайший официальный матч «Краснодар» проведёт 27 февраля. В этот день «быки» сыграют на своём поле против «Локомотива».