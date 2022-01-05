​Мусаев может вернуться на тренерский мостик «Краснодара»

В среду «Краснодар» объявил об отставке Виктора Ганчаренко. Клуб работает над поиском нового тренера и смотрит в сторону зарубежья. Об этом рассказывает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа». По его данным, Марко Николич не примет «быков», поскольку он не убедил владельца клуба Сергея Галицкого в своей возможности построить команду, которая будет показывать атакующий футбол.

Отмечается, что если «Краснодар» в ближайшее время не договорится с постоянным тренером, то клуб может на временной основе пригласить Олега Кононова или Мурада Мусаева. Последний покинул тренерское кресло краснодарского клуба только в апреле прошлого года.