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​Мусаев может вернуться на тренерский мостик «Краснодара»

05 Января 2022 • 15:42 Комментировать

В среду «Краснодар» объявил об отставке Виктора Ганчаренко. Клуб работает над поиском нового тренера и смотрит в сторону зарубежья. Об этом рассказывает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа». По его данным, Марко Николич не примет «быков», поскольку он не убедил владельца клуба Сергея Галицкого в своей возможности построить команду, которая будет показывать атакующий футбол.

Отмечается, что если «Краснодар» в ближайшее время не договорится с постоянным тренером, то клуб может на временной основе пригласить Олега Кононова или Мурада Мусаева. Последний покинул тренерское кресло краснодарского клуба только в апреле прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олег Кононов Мурад Мусаев Марко Николич
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