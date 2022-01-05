​У Смолова есть несколько предложений из МЛС – агент

Агент Дэн Мильштейн, чья компания работает над трудоустройством российских футболистов в североамериканских лигах, поделился информацией о будущем форварда Фёдора Смолова.

По словам Мильштейна, которые приводит «РИА Новости», у Смолова есть ряд предложений от клубов МЛС, а также предложение из России. Футболист рассмотрит все варианты после завершения отпуска.

Ранее появлялась информация о том, что Фёдор Смолов может перебраться из «Локомотива» в «Динамо». Действующий контракт игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца текущего сезона.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ранее сообщало, что Смолов предпочитает перейти в «Динамо», чтобы остаться на радаре тренерского штаба сборной России.