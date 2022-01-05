Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Смолова есть несколько предложений из МЛС – агент

05 Января 2022 • 15:21 Комментировать (1)

Агент Дэн Мильштейн, чья компания работает над трудоустройством российских футболистов в североамериканских лигах, поделился информацией о будущем форварда Фёдора Смолова.

По словам Мильштейна, которые приводит «РИА Новости», у Смолова есть ряд предложений от клубов МЛС, а также предложение из России. Футболист рассмотрит все варианты после завершения отпуска.

Ранее появлялась информация о том, что Фёдор Смолов может перебраться из «Локомотива» в «Динамо». Действующий контракт игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца текущего сезона.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ранее сообщало, что Смолов предпочитает перейти в «Динамо», чтобы остаться на радаре тренерского штаба сборной России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Маммана заплатил, чтобы уйти из «Зенита» слухи
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Бельгийский клуб положил глаз на хавбека «Краснодара»
16:33 · Россия. Премьер-лига
​Стукалов – об интересе «Краснодара»: «Со мной никто не связывался, я отдыхаю в горах»
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Мусаев может вернуться на тренерский мостик «Краснодара»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​У Смолова есть несколько предложений из МЛС – агент 1
14:50 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» покупает чешского форварда за 5 млн евро
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Агента Кайседо рассмешила информация об интересе из «Спартака» эксклюзив
14:16 · Россия. Премьер-лига
​Только один тренер «Краснодара» был хуже Ганчаренко по проценту побед
13:39 · Россия. Премьер-лига
Кураньи рассказал, чем выгоден для «Динамо» трансфер Смолова
13:20 · Россия. Премьер-лига
Названа причина увольнения Ганчаренко из «Краснодара»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Геркус - об отставке в «Краснодаре»: «Замена Ганчаренко подобрана и утверждена»
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может продать Жиго в Турцию
12:43 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Ганчаренко сейчас находится в кризисе»
12:30 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к эквадорскому форварду
12:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал тренера, который подойдёт «Краснодару»
Все новости
Рекомендуем