Ходили слухи, что форвард софийского ЦСКА Хорди Кайседо может перебраться в московский «Спартак». Агент Эрнан Банато, представляющий интересы эквадорского футболиста, дал комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Это и правда очень смешно, мне никто не звонил не только из «Спартака», но из России тоже. Теперь я жду звонка (смеётся).

Нет, если серьёзно, то на нас и правда никто не выходил из России», - высказался Эрнан Банато.

24-летний Хорди Кайседо в этом сезоне провёл за софийский ЦСКА 30 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 17 голов. Портал transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.