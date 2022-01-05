​Только один тренер «Краснодара» был хуже Ганчаренко по проценту побед

В среду утром «Краснодар» проинформировал общественность об отставке Виктора Ганчаренко с должности главного тренера команды. Специалисты футбольной статистики из Opta приводят любопытный факт, касающийся результатов теперь уже экс-наставника «быков».

При Викторе Ганчаренко «Краснодар» выиграл 42% матчей, набирая в среднем по 1,5 очка за игру. Если брать топовый футбольный дивизион России, то худшие показатели в «Краснодаре» были только у Славолюба Муслина (37% выигранных матчей, 1,4 очка за игру в среднем).

После первой части сезона «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.