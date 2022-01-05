Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Только один тренер «Краснодара» был хуже Ганчаренко по проценту побед

05 Января 2022 • 14:16 Комментировать

В среду утром «Краснодар» проинформировал общественность об отставке Виктора Ганчаренко с должности главного тренера команды. Специалисты футбольной статистики из Opta приводят любопытный факт, касающийся результатов теперь уже экс-наставника «быков».

При Викторе Ганчаренко «Краснодар» выиграл 42% матчей, набирая в среднем по 1,5 очка за игру. Если брать топовый футбольный дивизион России, то худшие показатели в «Краснодаре» были только у Славолюба Муслина (37% выигранных матчей, 1,4 очка за игру в среднем).

После первой части сезона «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Славолюб Муслин Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
14:50 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» покупает чешского форварда за 5 млн евро
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Агента Кайседо рассмешила информация об интересе из «Спартака» эксклюзив
14:16 · Россия. Премьер-лига
​Только один тренер «Краснодара» был хуже Ганчаренко по проценту побед
13:39 · Россия. Премьер-лига
Кураньи рассказал, чем выгоден для «Динамо» трансфер Смолова
13:20 · Россия. Премьер-лига
Названа причина увольнения Ганчаренко из «Краснодара»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Геркус - об отставке в «Краснодаре»: «Замена Ганчаренко подобрана и утверждена»
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может продать Жиго в Турцию
12:43 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Ганчаренко сейчас находится в кризисе»
12:30 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к эквадорскому форварду
12:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал тренера, который подойдёт «Краснодару»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, какой тренер нужен «Краснодару»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Назван ещё один кандидат на пост главного тренера «Краснодара»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Колосков - об отставке Ганчаренко: «Не понимаю логику этого решения, ерунда какая-то» 1
10:33 · Россия. Премьер-лига
Смородская сомневается, что Николич возглавит «Краснодар»
10:26 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» нашёл замену Ганчаренко
Все новости
Рекомендуем