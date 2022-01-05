Кураньи рассказал, чем выгоден для «Динамо» трансфер Смолова

Бывший нападающий сборной Германии и «Динамо» (Москва) Кевин Кураньи поделился мнением по поводу потенциального перехода Фёдора Смолова в стан «бело-голубых».

«Смолов хороший нападающий и отличный парень. Он превосходно говорит по-английски и может стать связующим звеном между иностранными и российскими игроками», - приводит слова немца Sport24.

Ранее сообщалось, что 31-летний нападающий «Локомотива» близок к переходу в «Динамо» этой зимой. Сумма трансфера оценивается в десять миллионов рублей.

В нынешнем сезоне чемпионата России Фёдор сыграл 15 матчей и забил семь мячей.