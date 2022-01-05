Названа причина увольнения Ганчаренко из «Краснодара»

Стало известно, почему руководство «Краснодара» решило расстаться с главным тренером команды Виктором Ганчаренко. Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, владелец клуба Сергей Галицкий был недоволен игрой футболистов под руководством белорусского специалиста.

Кроме того, есть мнение, что Ганчаренко выражал недовольство из-за увольнения его помощника Руслана Зубика. «Краснодар» избавился от тренера в декабре.

Среди претендентов на пост рулевого краснодарского коллектива фигурируют Шота Арвеладзе и Марко Николич.

На зимний перерыв в чемпионате России «быки» ушли на пятом месте.