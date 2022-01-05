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Лахиялов: «Я бы посоветовал Галицкому кандидатуру Гогниева» эксклюзив

05 Января 2022 • 13:14 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».

- Я думаю, для многих отставка Ганчаренко стала довольно-таки неожиданной новостью. Но давайте трезво прикинем и зададимся вопросом: а что сделал Ганчаренко после своего прихода в «Краснодар»? Сказать, что он вывел команду на другой уровень, я не могу. Сказать, что он сделал её реальным претендентом на чемпионство, я тоже не могу. У «Краснодара» под руководством Ганчаренко были как хорошие матчи, так и не совсем хорошие, и неудачные. На мой взгляд, он строил команду, но у руководства клуба не хватило терпения.

А самое главное, по-моему, это то, что с приходом Ганчаренко «Краснодар» потерял свою игровую химию и атакующую идентичность, которыми он раньше всегда славился. Придя туда, Ганчаренко полностью поменял игру команды. Она стала предсказуемой и даже несколько неинтересной. При других тренерах «Краснодар» всё равно гнул на поле свою линию, иногда даже в ущерб результату. Но такая игра нравилась и болельщикам команды, и специалистам, и нейтральным любителям футбола. А в этом сезоне не раз бывало так, что я попадал на матч «Краснодара» и с лёгкостью переключал телевизор на другой канал, никаких проблем с этим не возникало.

Сейчас основная задача «Краснодара» – поиск нового главного тренера. Скорее всего, это будет не иностранец. Мы знаем, насколько важен для Галицкого прямой контакт с главным тренером, а общение через переводчика – это уже не то. Из молодых российских специалистов я бы посоветовал Галицкому обратить внимание на Спартака Гогниева из владикавказской «Алании». Он поставил своей нынешней команде зрелищную атакующую игру, а в прошлом был игроком «Краснодара», то есть знаком с идеями и системой этого клуба. Было бы интересно посмотреть на работу Галицкого на более высоком уровне. Другое дело, что у «Алании», насколько я знаю, тоже есть амбициозные планы – это выход команды в Премьер-лигу вместе с завершением реконструкции стадиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России Шамиль Лахиялов Спартак Гогниев РПЛ
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