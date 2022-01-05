Геркус - об отставке в «Краснодаре»: «Замена Ганчаренко подобрана и утверждена»

Илья Геркус, бывший президент столичного «Локомотива», высказался об увольнении Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара». Клуб отрапортовал об уходе специалиста утром 5 января.

«Ганчаренко уволили после Нового года, незадолго до сборов. О чем это говорит? О том, что замена подобрана и утверждена. Подождем немного», - гласит сообщение функционера в телеграм-канале.

Вместе с Ганчаренко краснодарский клуб покинули Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

На вакантное место рулевого «Краснодара» претендуют два специалиста. По данным российских СМИ, «быки» рассматривают кандидатуры Марко Николича и Шоты Арвеладзе.