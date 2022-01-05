«Спартак» может продать Жиго в Турцию

Московский «Спартак» может расстаться с защитником Самуэлем Жиго в текущее трансферное окно. По сообщениям Sporx, у французского футболиста есть вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге.

Заинтересованность в услугах Самуэля проявляет «Трабзонспор», который подыскивает усиление в оборонительную линию. Турецкий клуб уже вступил в переговоры с «красно-белыми».

Ранее в СМИ появилась новость о возможном трансфере Жиго в «Тигрес».

Трансферная стоимость французского защитника оценивается в 11 миллионов евро. Его трудовой договор со «Спартаком» истекает через полгода.