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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «Ганчаренко сейчас находится в кризисе»

05 Января 2022 • 12:43 Комментировать

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Виктора Ганчаренко с поста рулевого «Краснодара». Клуб объявил об отставке белорусского специалиста утром 5 января.

«У Ганчаренко в последние месяцы что-то идет не так. В каком-то кризисе находится Виктор. Это передается игрокам. Специалист он неплохой, но утрачивал нити управления», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

На освободившееся место наставника «Краснодара» рассматриваются два кандидата. Речь идет о сербе Марко Николиче и грузине Шоте Арвеладзе.

Первую часть сезона «быки» завершили на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев Виктор Ганчаренко
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