Губерниев: «Ганчаренко сейчас находится в кризисе»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Виктора Ганчаренко с поста рулевого «Краснодара». Клуб объявил об отставке белорусского специалиста утром 5 января.

«У Ганчаренко в последние месяцы что-то идет не так. В каком-то кризисе находится Виктор. Это передается игрокам. Специалист он неплохой, но утрачивал нити управления», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

На освободившееся место наставника «Краснодара» рассматриваются два кандидата. Речь идет о сербе Марко Николиче и грузине Шоте Арвеладзе.

Первую часть сезона «быки» завершили на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.