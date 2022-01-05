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Сабитов: «Ганчаренко либо сам загнал себя, либо на нашёл точек соприкосновения с Галицким» эксклюзив

05 Января 2022 • 12:33 Комментировать (1)

Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодар».

- Если проанализировать историю работы Ганчаренко в российских клубах, то можно заметить много странных вещей, которые может объяснить только он сам. Это его скандальные уходы из «Кубани» и «Урала», а также казус в ЦСКА, откуда он вроде как ушёл, но потом вернулся туда через несколько дней. Теперь вот – неожиданный уход из «Краснодара». Всё это непонятные ситуации. У меня есть две версии, почему произошла его отставка из «Краснодара».

Возможно, Ганчаренко перегорел и сам загнал себя в эмоциональную яму. На плечи тренеров ложится очень большая нагрузка, и им требуются перерывы в карьере для восстановления своей энергии, моральных и физических сил, для освежения ума. Тренер должен был полностью заряжен для успешной работы в клубе. А приходя в новую команду, как следует не отдохнув, он сам загоняет себя в угол. Известные зарубежные тренеры часто берут паузу на какое-то время. Гвардиола не работал вообще целый год после ухода из «Барселоны».

Теперь назову вторую возможную причину отставки Ганчаренко. Возможно, его футбол не до конца нравился Галицкому, поэтому они не нашли точек соприкосновения и решили пойти разными дорогами, чтобы не портить отношения друг с другом дальше и не вредить команде. Может, Ганчаренко считает, что не всегда нужно добиваться результата именно за счёт красивой игры, что надо ещё учитывать сильные и слабые стороны соперников. Галицкий сильно любит футбол и много времени тратит на разговоры с тренерами «Краснодара». Знаете, есть такая шутка, что для того чтобы стать востребованным тренером, надо быть артистом разговорного жанра. Наверное, она появилась неспроста.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ Виктор Ганчаренко
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
crocodile
05 Января 2022 в 13:18
мехалычь тупо хам.
и если это качество становится более заметным, чем профессиональные, на этом долго не выехать.
(соглашаться со мной необязательно, но это так и есть)
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