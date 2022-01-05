В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к эквадорскому форварду

Утром 5 января появилась информация о возможном переходе в московский «Спартак» эквадорского форварда Хорди Кайседо, выступающего в болгарском чемпионате за софийский ЦСКА. На эту новость отреагировал руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Это неправда», - дал лаконичный ответ Зеленов на вопрос журналиста «Спорт-экспресса».

В сезоне-2021/2022 Кайседо сыграл 30 поединков за ЦСКА и отметился 17 забитыми мячами.

Ранее стало известно о переходе в «Спартак» ямайского нападающего Шамара Николсона. С ним подписан контракт до середины 2023 года.