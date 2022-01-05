Червиченко назвал тренера, который подойдёт «Краснодару»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился реакцией на тренерскую отставку в «Краснодаре». С поста рулевого команды был уволен Виктор Ганчаренко. На освободившееся место СМИ начали сватать Марко Николича и Шоту Арвеладзе.

«Видимо, боссы клуба хотят выступать лучше. Николич? Очень хорошая кандидатура для клуба. Вполне возможно, что он им подойдет», - передает слова Червиченко «Спорт-экспресс».

Николич известен в чемпионате России по работе с московским «Локомотивом». В октябре прошлого года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

На зимний перерыв «Краснодар» ушел на пятом месте в РПЛ.