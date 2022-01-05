Экс-наставник «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал увольнение Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара» и ожидаемое назначение на вакантную должность бывшего наставника московского «Локомотива» Марко Николича.

- В «Краснодаре» не произошло никаких дворцовых переворотов. Понятно, что клуб был недоволен работой Ганчаренко в плане стабильности игры и стабильности результатов. «Краснодар» лихорадило: он мог выдать фееричную игру с «Сочи», но в других матчах выглядел неважно и терял очки. Это не могло не вызывать тревогу у руководства особенно в частном клубе.

Есть такое правило, что порядочные тренеры не подписывают контракт с клубом, где на тот момент есть главный тренер. Думаю, что разрыв контракта с Ганчаренко случился, когда было достигнуто устное соглашение с новым главным тренером – скорее всего, с Николичем. Он приступит к работе с командой в удобный момент перед началом сборов.

Николич в «Локомотиве» заработал репутацию хорошего классного тренера. Он пробивает себе путь честной работой, а не хорошими отношениями с функционерами. Практика показала, что «Локомотиву» нужен был ручной тренер, но Николич не такой.