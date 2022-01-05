Мостовой рассказал, какой тренер нужен «Краснодару»

Экс-футболист национальной сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой назвал неожиданной отставку Виктора Ганчаренко с поста наставника «Краснодара». Эксперт отметил, что «быкам» стоит попробовать пригласить известного зарубежного специалиста.

«Хотелось бы увидеть известного иностранца. Хорошо, что у клуба пропал лозунг, что играть должны одни русские. Играть должны сильнейшие. Поэтому можно попробовать иностранца», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Ранее появились слухи об интересе краснодарского клуба к сербу Марко Николичу и грузину Шоте Арвеладзе.

По итогам первой части сезона «быки» находятся на пятом месте в таблице РПЛ.