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Назван ещё один кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

05 Января 2022 • 11:44 Комментировать

Появился еще один кандидат на освободившееся место рулевого «Краснодара». По сообщениям «Спорт-экспресса», в шорт-листе «быков» фигурирует грузинский тренер Шота Арвеладзе.

В среду, 5 января, краснодарский клуб отрапортовал об увольнении белоруса Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды. Причины отставки специалиста пока не уточняются.

Кроме Арвеладзе, на пост наставника «Краснодара» сватают серба Марко Николича, известного по работе в московском «Локомотиве».

По итогам 18 туров российской Премьер-лиги «быки» занимают пятое место в таблице. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Шота Арвеладзе
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