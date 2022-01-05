«Спартак» определился с новой трансферной целью

Московский «Спартак» положил глаз на еще одного нападающего. «Красно-белые» рассчитывают усилить атакующую линию эквадорским форвардом Хорди Кайседо, ныне выступающим в чемпионате Болгарии за ЦСКА (София). Об этом сообщают журналисты Bulgaria On Air.

Источник отмечает, что российский клуб понаблюдает за 24-летним игроком во время зимних сборов, после чего примет окончательное решение по трансферу. Софийский клуб намерен выручить с продажи Кайседо порядка 5,5 миллиона евро.

Ранее «Спартак» уже подписал нового нападающего. Ряды «народной команды» пополнил ямаец Шамар Николсон.