Бывший вратарь московского ЦСКА, экс-наставник «Ротора» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».

- Обычно такие решения принимаются пораньше, в декабре-месяце, а не в начале января, когда команда уже практически отъезжает на сборы. Возможно, задержка была связана с тем, что руководство клуба договаривалось с другим тренером. Вообще, назначение Ганчаренко в «Краснодар» изначально выглядело неоднозначным, поскольку эта команда исповедует атакующий стиль и старается играть вперёд, тогда как Ганчаренко больше тяготеет к схеме с пятью защитниками, что мы видели в ЦСКА. Мне кажется, новым главным тренером «Краснодара» станет иностранец.