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Колосков - об отставке Ганчаренко: «Не понимаю логику этого решения, ерунда какая-то»

05 Января 2022 • 10:48 Комментировать

Отставка Виктора Ганчаренко – нелогичное решение. Таким мнением поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса».

«Не понимаю логику этого решения, какая-то ерунда. «Краснодар» играет в футбол, никаких нареканий к Ганчаренко не было. Нет гарантий, что придет новый тренер и все не провалит», - высказался Колосков.

Белорусский специалист возглавлял «быков» с апреля 2021 года. При Ганчаренко краснодарцы сыграли 25 поединков, в которых отпраздновали 11 побед и потерпели девять неудач. В пяти играх был зафиксирован ничейный результат.

На зимнюю паузу в РПЛ «Краснодар» ушел на пятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Виктор Ганчаренко
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