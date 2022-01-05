Смородская сомневается, что Николич возглавит «Краснодар»

Сегодня утром «Краснодар» объявил об увольнении Виктора Ганчаренко с поста наставника команды. На освободившееся место СМИ сватают серба Марко Николича, имеющего опыт работы в московском «Локомотиве». Своим мнением по этому поводу поделилась экс-президент «железнодорожников» Ольга Смородская.

«Уход Ганчаренко - неожиданная новость. Николич в «Краснодаре»? Мне кажется, он будет ждать предложения из Москвы», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

После 18 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 29 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.