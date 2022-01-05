«Краснодар» нашёл замену Ганчаренко

«Краснодар», уволивший с поста наставника команды Виктора Ганчаренко, начал подыскивать нового главного тренера. В поле зрения «быков» попал экс-рулевой столичного «Локомотива» Марко Николич, рапортует «Спорт-экспресс».

После ухода из московского клуба 42-летний сербский специалист пребывает в статусе свободного агента. Ранее сообщалось об интересе к Николичу со стороны еще одного представителя чемпионата России – ЦСКА.

Марко занимал пост наставника «железнодорожников» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под руководством этого тренера «Локо» стал победителем Кубка России.