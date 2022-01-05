В российской Премьер-лиге прогремела тренерская отставка. С поста рулевого «Краснодара» был уволен белорусский специалист Виктор Ганчаренко. Вместе с ним «быков» покинули Василий Березуцкий и Александр Ермакович. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Виктор Михайлович тренировал краснодарский коллектив с апреля прошлого года. Под его руководством команда провела 25 матчей, в которых одержала 11 побед и потерпела девять поражений. Пять поединков завершились вничью.

На зимний перерыв «Краснодар» ушел на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.