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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» отправил в отставку Ганчаренко официально

05 Января 2022 • 09:19 Комментировать

В российской Премьер-лиге прогремела тренерская отставка. С поста рулевого «Краснодара» был уволен белорусский специалист Виктор Ганчаренко. Вместе с ним «быков» покинули Василий Березуцкий и Александр Ермакович. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Виктор Михайлович тренировал краснодарский коллектив с апреля прошлого года. Под его руководством команда провела 25 матчей, в которых одержала 11 побед и потерпела девять поражений. Пять поединков завершились вничью.

На зимний перерыв «Краснодар» ушел на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
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