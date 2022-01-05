Защитник «Зенита» переходит в «Ривер Плейт»

Защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана, последнее время выступавший в аренде за «Сочи», возвращается в родные пенаты. Футболист этой зимой подпишет контракт с «Ривер Плейт».

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта журналист Николо Скира, стороны уже провели переговоры и находятся на финальном этапе сделки.

25-летний Маммана является воспитанником «Ривер Плейт». В составе первой команды он выступал с 2014 по 2016 год. В российской Премьер-лиге Эмануэль играет с 2017 года.

В текущем розыгрыше чемпионата России аргентинский защитник провел четыре встречи.