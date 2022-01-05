Кого купит «Локомотив» зимой 2022 года

Первую часть сезона «железнодорожники» не могут занести себе в актив. Они набрали 28 очков в 18 турах, что позволяет им находиться лишь на шестом месте РПЛ. Болельщики «красно-зелёных» надеются на повторение прошлогоднего прорыва, однако для этого нужно усиливать состав. «Локомотив» в этом направлении уже работает – был подписан молодой украинский защитник «Шахтёра» Марк Мампасси, который получит российское гражданство. Учитывая то, что Смолов в ближайшее время присоединится к «Динамо», с Зе Луишем хотят расторгнуть контракт, а также могут уйти легионеры Мацей Рыбус, Пабло и Франсуа Камано, «железнодорожники» наверняка будут усиливать легионерские позиции. В первую очередь они будут думать об атаке, ведь в защиту уже взяли Мампасси. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальных новичках «Локомотива».

Матей Пулкраб («Спарта»)

Трансферная стоимость: 0,8 млн евро

«Локомотиву» в срочном порядке нужен форвард. Матей умеет забивать – в 14 матчах в чемпионате Чехии у него 7 голов. 24-летний футболист смог бы побороться за место основного форварда в команде, учитывая возможные уходы Смолова и Зе Луиша. Преимущество трансфера – можно сэкономить прилично денег и потратить их ещё на одного форварда. «Локомотив» уже контактировал со «Спартой» относительно покупки нападающего.

Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Трансферная стоимость: 2,8 млн евро

Главный претендент на Сергеева – «Зенит». Иван уже прошёл медосмотр в Санкт-Петербурге, но с подписанием контракта стороны затягивают. Этим может воспользоваться «Локомотив», нуждающийся в форварде. «Железнодорожники» тоже не сидят без дела – они выходили на представителей «Крыльев» и предлагали Ивану условия возможного сотрудничества. И «Зенит», и «Локомотив» могут себе позволить выкупить контракт форварда (отступные – 180 млн рублей), а поэтому многое будет зависеть от решения самого Сергеева.

Арсен Адамов («Урал»)

Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Защитник уральского клуба дал согласие на переход ещё несколько недель назад, но не всё так просто – «Урал» хочет получить больше денег, нежели готов дать «Локо». В действующем контракте Адамова с «Уралом» прописана сумма отступных в 5 млн евро, но «Локомотив» рассчитывает получить футболиста за 3-4 млн. Разница небольшая, поэтому большая вероятность, что стороны сумеют договориться.

Келвин Йебоа («Штурм»)

Трансферная стоимость: 4 млн евро

В сферу интересов «Локомотива» входит ещё один нападающий – 21-летний уроженец Ганы Келвин Йебоа, имеющий итальянский паспорт. Йебоа проводит отличный сезон в австрийской Бундеслиге – забил 11 голов в 18 матчах, что позволяет ему идти на второй позиции в бомбардирской гонке. Есть большие сомнения, что «Штурм» захочет отпускать футболиста за 4 млн евро, ведь тот мощно проводит сезон и если не сбавит темп, то до конца сезона может подорожать раза в два.

Илья Лантратов («Химки»)

Трансферная стоимость: 2 млн евро

«Химки» не намерены удерживать вратаря. Они готовы продать права на футболиста любому клубу, кто даст 3 млн евро. Об интересе ЦСКА и «Зенита» было известно ещё летом, но история постепенно угасла. А вот у «Локомотива» травмирован основной голкипер Гилерме, которому уже 36 лет. В связи с этим боссы «красно-зелёных» намерены усилить вратарскую позицию.

Владислав АВРАМЕНКО