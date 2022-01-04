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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Боярский объяснил, почему украинцы едут в европейские клубы активнее, чем россияне

04 Января 2022 • 18:57 Комментировать (2)

Всё больше игроков сборной Украины оказывается в Европе. Так, в первый день 2022 года о переходе в свои ряды украинского защитника Виталия Миколенко объявил английский «Эвертон».

Известный артист Михаил Боярский, который является футбольным фанатом, поделился мнением о том, почему украинцы едут в европейские клубы активнее, чем россияне.

Боярский в комментарии для «Спорт-Экспресса» отметил, что он не считает украинских игроков более талантливыми. Артист указал на финансовую составляющую вопроса.

«У нас есть все финансовые условия. Зачем нашим футболистам уезжать, когда и здесь хорошо платят?» - высказался Боярский.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Украины Михаил Боярский
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ILLNAT
04 Января 2022 в 19:11
Известный футбольный эксперт.Его мнение очень интересно и профессионально.И не важно,что давно впал в маразм и шляпа к голове приклеена(а может вообще гвоздиками прибита)
id152079006
04 Января 2022 в 19:08
Шляпа, не звезди! Кому нужны наши футболисты? Много клубов хотели подписать бревно или кого-нибудь ещё из твоего любимого зинида? И не из зинида? Украинские футболисты - профи, которые хотят зарабатывать и повышать свой уровень, а наши настолько развращены деньгами, что видали они эту Европу, в которой на поле надо умирать, сами знаете где! Так что закрой рот, а то землю видно!!!
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