​Боярский объяснил, почему украинцы едут в европейские клубы активнее, чем россияне

Всё больше игроков сборной Украины оказывается в Европе. Так, в первый день 2022 года о переходе в свои ряды украинского защитника Виталия Миколенко объявил английский «Эвертон».

Известный артист Михаил Боярский, который является футбольным фанатом, поделился мнением о том, почему украинцы едут в европейские клубы активнее, чем россияне.

Боярский в комментарии для «Спорт-Экспресса» отметил, что он не считает украинских игроков более талантливыми. Артист указал на финансовую составляющую вопроса.

«У нас есть все финансовые условия. Зачем нашим футболистам уезжать, когда и здесь хорошо платят?» - высказался Боярский.