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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Зените» рассказали о состоянии трансфера Сергеева

04 Января 2022 • 16:13 Комментировать

В ближайшее время форвард Иван Сергеев должен сменить «Крылья Советов» на «Зенит». Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба, высказался по поводу состояния трансфера.

«Трансфер Сергеева в завершающей стадии», - высказался Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В сезоне 2021/2022 Иван Сергеев провёл за «Крылья Советов» 20 матчей в чемпионате и Кубке России. На счету нападающего восемь голов и шесть результативных передач на партнёров.

Что касается ситуации Сердара Азмуна, которого СМИ давно отправляют в Европу, то Александр Медведев отказался давать какие-то комментарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Сердар Азмун Александр Медведев Иван Сергеев трансферы футбола - зима 2022
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