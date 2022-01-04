​В «Зените» рассказали о состоянии трансфера Сергеева

В ближайшее время форвард Иван Сергеев должен сменить «Крылья Советов» на «Зенит». Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба, высказался по поводу состояния трансфера.

«Трансфер Сергеева в завершающей стадии», - высказался Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В сезоне 2021/2022 Иван Сергеев провёл за «Крылья Советов» 20 матчей в чемпионате и Кубке России. На счету нападающего восемь голов и шесть результативных передач на партнёров.

Что касается ситуации Сердара Азмуна, которого СМИ давно отправляют в Европу, то Александр Медведев отказался давать какие-то комментарии.