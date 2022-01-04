Ожидается, что в ближайшее время состав «Краснодара» пополнит парагвайский защитник Хуниор Алонсо. Агент 28-летнего футболиста Диего Сератти дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу возможного трансфера.

«Я бы пока не спешил говорить, о том, что этот переход состоялся. Не всё ещё определено», - высказался Сератти.

Хуниор Алонсо в настоящий момент выступает за бразильский клуб «Атлетико Минейро». В своё время он уже выступал в Европе, защищая там цвета французского «Лилля» и испанской «Сельты».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хуниора Алонсо в 7 миллионов евро.