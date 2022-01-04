​«Спартак» поздравил Романцева с днём рождения

Во вторник, 4 января, свой 68-й день рождения отмечает бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев. Пресс-служба «красно-белых» поздравила специалиста посредством публикации в «Инстаграме».

«Желаем нашей легенде счастья и крепкого здоровья!» - обратился «Спартак» к самому титулованному тренеру в своей истории.

Олег Романцев в своё время приводил «Спартак» к ряду успехов, в частности к восьми титулам чемпиона России трём трофеям Кубка России.

В настоящее время «Спартак» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Недавно команду принял итальянский тренер Паоло Ваноли.