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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» поздравил Романцева с днём рождения

04 Января 2022 • 15:20 Комментировать

Во вторник, 4 января, свой 68-й день рождения отмечает бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев. Пресс-служба «красно-белых» поздравила специалиста посредством публикации в «Инстаграме».

«Желаем нашей легенде счастья и крепкого здоровья!» - обратился «Спартак» к самому титулованному тренеру в своей истории.

Олег Романцев в своё время приводил «Спартак» к ряду успехов, в частности к восьми титулам чемпиона России трём трофеям Кубка России.

В настоящее время «Спартак» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Недавно команду принял итальянский тренер Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев
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