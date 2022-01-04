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«Ньюкасл» готов купить нападающего «Зенита»

04 Января 2022 • 13:13 Комментировать

Форвард Сердар Азмун может не перейти во французский «Лион». Перехватить нападающего, принадлежащего петербургскому «Зениту», хочет «Ньюкасл». Руководство аутсайдера АПЛ хотело бы усилить атаку команды иранским бомбардиром, об этом рапортует таблоид Daily Mail.

«Лион» ранее договорился о контракте с Сердаром, однако решил дождаться конца сезона, чтобы подписать игрока бесплатно. Этим намерен воспользоваться «Ньюкасл», который намерен приобрести Азмуна этой зимой. «Сороки» готовы приобрести Сердара по сниженной цене. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость нападающего оценивается в 25 миллионов евро.

На острие атаки «сорок» иранец будет призван заменить травмированного Каллума Уилсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Зенит Сердар Азмун
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