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Сборная России поздравила Романцева с днём рождения

04 Января 2022 • 09:41 Комментировать

Сегодня, 4 января, день рождения отмечает легенда тренерского цеха Олег Романцев. Экс-наставнику московского «Спартака» исполнилось 68 лет. С праздником специалиста поздравила пресс-служба национальной команды России.

«Искренне поздравляем легенду с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!», - гласит сообщение в твиттер-аккаунте сборной страны.

Напомним, что Олег Иванович занимал пост наставника национальной команды с 1994 по 1996 и с 1998 по 2002 год. На клубном уровне Романцев известен по работе в московском «Спартаке».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Романцев
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