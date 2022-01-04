Сборная России поздравила Романцева с днём рождения

Сегодня, 4 января, день рождения отмечает легенда тренерского цеха Олег Романцев. Экс-наставнику московского «Спартака» исполнилось 68 лет. С праздником специалиста поздравила пресс-служба национальной команды России.

«Искренне поздравляем легенду с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!», - гласит сообщение в твиттер-аккаунте сборной страны.

Напомним, что Олег Иванович занимал пост наставника национальной команды с 1994 по 1996 и с 1998 по 2002 год. На клубном уровне Романцев известен по работе в московском «Спартаке».